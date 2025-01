Lyon : trois supérettes Franprix braquées en deux jours

Photo d’illustration police nationale. (Photo Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Du 18 au 19 janvier, trois supérettes Franprix ont fait l'objet de braquages à main armée, dans les communes de Lyon et Villeurbanne.

Vendredi 18 et samedi 19 janvier, trois supérettes Franprix, situées dans les communes de Lyon et Villeurbanne ont fait l'objet de braquage à mains armée. C'est à Villeurbanne qu'a été relevé le premier cambriolage. Selon le Progrès, un homme muni d'une cagoule, de gants et d'un marteau serait entré dans le Franprix de la rue Jean Jaurès, aux alentours de 19h45. Menaçant, celui-ci a alors demandé la caisse aux employés. L'homme est finalement reparti les mains vides, sans faire de blessé. Dans la même journée, le magasin de la rue Lumière (8e arr) a lui aussi été victime d'un hold-up. Lors de celui-ci, l'une des vendeuse a été frappée à coup de crosses.

Le troisième et dernier vol à main armée, est survenu samedi 19 janvier dans le 6e arrondissement de Lyon. L'auteur des faits était cette fois-ci muni d'une machette, et est reparti avec le contenu de l'un des tiroirs caisses du Franprix.

Une enquête ouverte

Afin de savoir si ces braquages répétitifs ont été commis par une seule et même personne, la police nationale a ouvert une enquête. Les enseignes de la filiale française sont quant à elles appelées à la plus grande vigilance, face à ces braquages en série.

A lire aussi : Lyon : un braquage à main armée dans un magasin de rachat d’or, le suspect en fuite