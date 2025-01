Le Français Victor Wembanyama, grand espoir du basket passé par l’Asvel, joue désormais avec les San Antonio Spurs en NBA. (Photo de Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

L'ancien basketteur de l'Asvel Victor Wembanyama organise une grande chasse au trésor dans Lyon, qui a débuté ce dimanche 19 janvier.

Depuis ce dimanche 19 janvier, à 12 heures, la chasse au trésor est lancé ! Via son compte Instagram, le basketteur français Victor Wembanyama a annoncé mettre en jeu des places pour assister aux NBA Paris Games les jeudi 23 et samedi 25 janvier prochains. Des QR codes ont ainsi été cachés dans cinq villes : Lyon, Paris Lille, Marseille et Bordeaux. Deux tickets sont disponibles par ville.

Dimanche, pour le lancement de la chasse au trésor, l'ancien de l'Asvel a transmis ce qui s'apparente à des coordonnées géographiques. Pour l'heure, aucune communication sur un ou des éventuels gagnants n'a été faite. Alors, peut-être qu'il n'est pas trop tard pour remporter ces places pour les deux matches Spurs - Pacers qui se disputeront à l’Accor Arena.

