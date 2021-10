Un homme décède dans un accident de péniche dans la Drôme

Une péniche qui naviguait sur le canal de Donzère-Mondragon, dans la Drôme, a heurté un pont, samedi 2 octobre, causant la mort du pilote de l’embarcation.

Il était environ 21 heures, samedi 2 octobre, lorsqu’une péniche naviguant sur le canal de Donzère-Mondragon, une dérivation du Rhône, est venue heurter la pile d’un pont. Le pilote du bateau, un Français d’une soixantaine d’années est mort suite à cette collision, selon l’AFP, qui rapporte une information du parquet de Valence.

Le corps de la victime a pu être désincarcéré ce dimanche matin et le bâtiment a été remorqué et mis en sécurité selon la préfecture de la Drôme. Les sept autres membres d’équipages, de nationalité ukrainienne sont sains et saufs.