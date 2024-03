Un marché aux plantes est organisé le 21 avril à Villeurbanne dans le cadre du festival Côté jardins.

Avis aux amateurs de verdure, la Ville de Villeurbanne organise un grand marché aux plantes le dimanche 21 avril de 9 h à 18 h à l'occasion du festival Côté jardins qui se tiendra jusqu'au 26 avril. Au total, 42 exposants, pépiniéristes, horticulteurs et autres seront présents sur toute l'avenue Henri-Barbusse.

Ils proposeront des plants de légumes, des géraniums, des plantes d'intérieur et des bonzaïs et des arbustes. Des animations sont également prévues pour découvrir plusieurs activités comme la création de bombes à graines, qui permettent d'attirer des pollinisateurs et de favoriser la biodiversité.

La Ville de Villeurbanne offrira également du compost produits à partir de déchets alimentaires. Il sera par ailleurs possible du faire du troc entre visiteurs, notamment pour échanger des plantes.