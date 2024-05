Un exercice de sécurité est organisé par la préfecture du Rhône ce jeudi 23 mai 2024 à partir de midi.

Si vous circulez ou vous passez aux abords de la LDLC Arena ce jeudi, vous risquez d'être surpris. Un important déploiement de forces de sécurité et de secours pourra y être observé à partir de midi.

La préfecture du Rhône organise un exercice de sécurité civile à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. "Services de l’État, collectivités locales, exploitants et transporteurs interviennent dans des conditions proches du réel pour tester leurs capacités d’action et apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible

en situation d’urgence (accidents, catastrophes, sinistres, etc.)", explique la préfecture dans un communiqué de presse.

Lors de l'exercice, le nouveau système d'alerte et d'information par diffusion cellulaire sera testé auprès des populations de Décines et Meyzieu. "Appelé FR-Alert, ce dispositif permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger et de l’informer des comportements à adopter pour se protéger."

La mention "exercice" sera indiquée sur le message reçu par les personnes.