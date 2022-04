Il faudra être patient ce vendredi si vous avez prévu de quitter Lyon en voiture pour le week-end de Pâques ou les vacances qui débutent ce soir dans la région.

À la veille du week-end de Pâques, la journée s’annonce très chargée ce vendredi 15 avril sur les routes de la région Lyonnaise et plus généralement de France. Bison Futé a classé toute la France en « rouge » aujourd’hui en prévision des nombreux automobilistes qui devraient prendre la route en fin de journée, d’autant qu’à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi marque aussi le début des vacances de Pâques pour deux semaines.

Lyon - Orange, l'axe à éviter

Au départ de Lyon il est conseillé d’éviter d’emprunter l’autoroute A7 jusqu’à Marseille dès 11 heures et jusqu’à 21 heures, afin d‘éviter d’être pris dans les bouchons. Comme souvent, la circulation entre Lyon et Orange s’annonce très compliquée tout au long de la journée, mais encore plus entre 13 et 15 heures.

#InfoTrafic : C'est le premier week-end prolongé de l'année ! Dès demain, vous serez nombreux sur la route mais c'est surtout lundi que ça s'annonce compliqué. Alors comment éviter les bouchons ? Regardez les prévisions trafic de ce week-end de Pâques. #BisonFuté @Radio1077 pic.twitter.com/BqiPP0lKGF — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) April 14, 2022

Si vous avez l’intention de prendre la direction des Alpes en empruntant l’autoroute A43, qui passe par Chambéry, prévoyez également quelques ralentissements entre 16 et 20 heures.

Samedi et lundi, deux journées chargées

Ce samedi, le trafic devrait également être dense sur les routes dans le sens des départs, la journée est classée en « orange », tout comme celle du lundi de Pâques, mais qui est cette fois classée en « orange » dans le sens des retours.