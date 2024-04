Un bus TCL a été incendié par plusieurs individus mardi 2 avril à Rillieux-la-Pape. La CRS 83 a été déployée indique la préfecture du Rhône.

Ce mardi 2 avril vers 23 h 30, des violences ont éclaté à Rillieux-la-Pape, dans le secteur de la Velette. Un bus TCL a été incendié alors qu'il était en service au niveau de l'avenue du Général Leclerc, mobilisant 14 sapeurs-pompiers. "Notre conducteur a été légèrement blessé, toutes nos pensées vont vers lui et ses collègues", a réagi ce matin Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

"Tout laisse à penser que cet incendie constitue des représailles"

Annonçant par ailleurs avoir demandé à la préfecture et à la commune de Rillieux-la-Pape "des moyens renforcés de police nationale et municipale". L'ensemble du secteur de la Velette n'est pas desservi par la ligne C5 ce mercredi, la reprise est estimée à 4 h 30 indique TCL. Une enquête a été ouverte et la préfecture du Rhône a indiqué que deux personnes avaient été interpellées dans la soirée. Elle a également annoncé le déploiement de la CRS 83 dans le quartier.

Dans un communiqué commun, le maire de Rillieux-la-Pape, Julien Smati et le député et ancien maire, Alexandre Vincendet indiquent que "tout laisse à penser que cet incendie constitue des représailles des délinquants suite à la saisine et à la mise en fourrière hier en début de soirée d'un fourgon contenant des motos cross volées, destinées à la pratique du rodéo urbain".