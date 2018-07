Un avion dérouté à Lyon après un problème de dépressurisation

Coup de stress pour les 150 passagers d'un vol Naples-Bordeaux qui ont dû atterrir en urgence à Lyon ce jeudi à cause d'un problème de dépressurisation.

Les passagers du vol Volotea Naples-Bordeaux ont dû avoir très peur. L'Airbus A319 qui les emmenait vers la côte Atlantique a dû atterrir en urgence à l'aéroport Lyon Saint-Éxupery à 15h50 à cause d'une “sérieuse avarie technique”, écrit France 3 région. Contactée par nos confrères, la compagnie aérienne a évoque “l'activation d'une décharge de soupape qui, selon nos procédures de sécurité les plus élevées, nous a obligé à atterrir.” Une passagère de l'avion se montre bien plus prolixe et précise sur ce qu'ont vécu les passagers du vol. “Nous avons ressenti des turbulences trente minutes avant notre atterrissage. Nous avons eu mal aux tympans et tous les passagers se tenaient la tête. Nous avons compris que quelque chose n'allait pas, car l'avion descendait vraiment trop tôt pour atterrir à Bordeaux. Nous avons vu le sol se rapprocher et le personnel apparaissait tendu. À l'atterrissage, nous étions vraiment soulagés, ayant conscience que l'appareil avait connu un sérieux problème, mais sans savoir quoi”, explique-t-elle à France 3.

Finalement tout s'est bien terminé pour les passagers, tout de même choqués, qui ont été pris en charge par la compagnie et qui ont rejoint Bordeaux en bus dans la nuit d'hier à aujourd'hui, avec comme seul lot de consolation, un bon de restauration.