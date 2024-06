Huit anciennes élèves de cet instituteur de Vénissieux ont porté plainte pour agressions sexuelles commises entre 1997 et 1999.

Selon nos confrères du Progrès, un ancien instituteur de l'école élémentaire Joliot-Curie de Vénissieux a été mis en examen pour agressions sexuelles sur des fillettes entre 1997 et 1999. Une enquête a été ouverte après le dépôt de plainte de huit anciennes élèves de l'instituteur. Ce dernier, qui exerçait en cours moyen, aurait agressé sexuellement les fillettes de sa classe.

"Il ne touchait que les filles. Il nous faisait monter sur un petit escabeau quand on venait au tableau pour regarder sous nos robes. En cours de gym, il nous mettait la main sur les fesses" témoigne au Progrès l'une des femmes qui a porté plainte.

L'ancien professeur placé sous contrôle judiciaire

Après une première plainte d'une de ses anciennes élèves en 2020, classée sans suite en octobre 2021, le parquet général a été saisi en février 2023 avant d'ouvrir une enquête. C'est dans le cadre de celle-ci que huit personnes ont porté plainte contre leur ancien professeur pour agressions sexuelles.

L'instituteur, placé en garde à vue ce mardi pendant 48 heures, a été mis en examen pour agression sexuelles sur des mineurs de 15 ans entre 1997 et 1999 et placé sous le statut de témoin assisté pour d'autres faits d'agressions sexuelles et un viol. L'homme a été placé sous contrôle judiciaire et aurait admis certains faits, reconnaissant le "caractère parfaitement anormal de ses gestes" selon son avocat.

