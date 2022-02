La star du trail running et triple vainqueur du plus grand événement mondial de trail, qui se déroule à 160 km à vol d'oiseau de Lyon, revient après quatre ans d'absence.

C'est LA grande nouvelle dans le milieu du trail. Kilian Jornet a annoncé qu’il retrouvait le chemin de la compétition à l'Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) - 170 km, 10 000 mD+ - fin août à Chamonix. Ce sera sa 7ème participation.

"Cette année, je vais être de retour à l’UTMB pour une nouvelle participation. Pourquoi ça vous allez me demander ? En fait, j’aime la douleur, me mettre dans le dur. En fait, il y a une partie c’est ça, explique la star espagnole, aujourd'hui installée en Suède. La longue distance c’est un challenge avec l’effort, soutenir cette douleur qui dure. Mais aussi parce qu’à l’UTMB, il y a toujours un gros niveau, une belle confrontation avec les athlètes sur un parcours que je connais bien, j’ai vécu plusieurs années à Chamonix. C’est un plaisir de revenir sur cette course mythique."

Les stars de la discipline à l'UTMB

Titré trois fois sur la course mythique du trail mondial (avec le Jurassien Xavier Thévenard, le Savoyard François d'Haene collectionnant un titre de plus), Il prendra le départ aux cotés des stars de la discipline Jim Walmsley (n°1 mondial), Pau Capell, Xavier Thévenard, Tim Tollefson (deux fois 3e) et Mathieu Blanchard (3e de l'UTMB 2021), soulignant la densité exceptionnelle du plateau élites 2022.

"C’est une super nouvelle. Courir avec une légende c’est pas souvent. Ça met des étoiles dans les yeux et ça donne envie d’être encore plus minutieux sur la préparation " , a confié Xavier Thévenard qui connait bien le champion espagnol pour avoir couru à ses côtés lors de l’édition 2017 et 2018. Pau Capell, vainqueur de l’édition 2019 et détenteur du record de l’épreuve sur le parcours complet, a lui aussi fait part de son enthousiasme à l’idée de retrouver les meilleurs athlètes de la discipline : "Cela sera une belle compétition avec Kilian, avec Jim, Xavier… C’est vraiment bien que la course de référence réunisse les meilleurs athlètes au monde, ça sera une belle fête."

L'organisation a expliqué qu'en raison de son statut d’ancien vainqueur, un délai supplémentaire avait été accordé à Kilian Jornet pour l’obtention de ses points. Chose faite le week-end du 12 février avec sa victoire sur l’Ultra-trail de Tjörnarparen en Suède (163 km, 2 561 m D, en 16h19). L’Espagnol comptabilise ainsi 10 points qualificatifs pour l’UTMB.

Lire aussi : Les stats impressionnantes de l'UTMB Mont-Blanc