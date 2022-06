Lyon Capitale est parti à la rencontre de La tribu des Gones. Cette marque, nichée dans une boutique en plein cœur du Vieux Lyon, fait la promotion de Lyon et de sa culture. Carole Chollat nous a accueillis pour nous raconter son aventure. Depuis sa création en décembre 2006 avec le marché de Noël de Perrache, la marque ne fait qu’étendre son panel de produits, de services et de collaborations. Entretien.

Lyon Capitale : D’où vous est venue cette idée ?

Carole Chollat : J’avais vu un article sur une marque un peu dans ce style, dans le nord à Lille, et je me suis dit ça n’existait pas à Lyon. Et après, j’ai fait un peu de recherches pour voir dans d’autres régions de France et il y avait effectivement des régions qui étaient pionnières en la matière comme le Pays basque, les Bretons. Et du coup je me suis dit que ça ne serait pas une mauvaise idée de faire la version lyonnaise de ça.

[…] Si vous voulez, la source d’inspiration et de la création de la marque ça a vraiment été un petit bouquin que je référence habituellement qui s’appelle La plaisante sagesse lyonnaise. Ce sont les petites maximes des Lyonnais, les petites maximes populaires. Donc c’est « faut pas tout d’y dire faut encore y faire » « vaut mieux mettre son nez dans un verre de beaujolais que dans les affaires des autres.

Qu'est-ce que l'on peut retrouver dans votre boutique ? Il y a beaucoup de tee-shirts...

À la base, c’est vrai que les articles stars ça va être le t-shirt, le tablier [en référence à Bocuse], chez les tout-petits les bodys. Ça, ce sont vraiment les articles de base de la Tribu, donc ce sont plus effectivement des choses textiles.

Après on s’est élargi au sweat par exemple. Chez les bébés il y a des petits sweats, des bonnets, des bavoirs. Et là on élargit aussi pas mal à ce qui est déco. Donc on fait des petits tableaux en bois, on a développé notre propre gamme de mug fabriqué sur place aussi, on a une presse à mug. Donc en fait, c’est un petit atelier artisanal [...] On tend vers de plus en plus vers du made in France. La gamme à la française, c’est du 100% made in France, le reste non. On avait commencé à travailler avec La chaussette de France cet hiver. On a également de la petite maroquinerie française.

Et on a eu le label « Fabriqué à Lyon » pour le sac reverso. Donc c’est cousu dans un atelier dans la rue Sainte-Catherine avec des tissus de récup’ qu’on fait ici et tissus wax. C’est le principe du reverso. Donc, en fait on vient de sortir le bob reverso, et on va s’amuser à faire des petites choses comme ça. Depuis 1 an et demi et on resserre vraiment vers du français, vers du plus locale, le plus possible.

D'où vient votre originalité ?

Ce sont toutes nos créations. Nos créations, nos modèles déposés depuis 2006. Ce que l'on montre [en magasin] c’est vraiment pour que les gens aient une représentation et des idées, puis c’est un guide des tailles. Normalement, on a une taille par article qui est sortie. Et après vous avez les colories dans les pots, les planches de dessin et chacun fait son petit mélange. Et l'on presse. C’est un process qui est laborieux donc on prend le temps.

"On a aussi une vraie vocation à expliquer, à transmettre cette culture populaire lyonnaise.",

Carole Chollat

C’est vraiment un parti-pris l’artisanat. Les premières années, en 2006, 2007, 2008, je ne faisais qu'imprimer en grandes quantités. Ça permet un gain de temps en boutique, ça permet des économies aussi de coûts, après vous n’avez pas la liberté de créer parce que quand vous êtes en sérigraphie semi-industrielle : vous lancez par cent. En termes de trésorerie, c’est impossible de sortir une gamme avec 4 coloris, 7 modèles en fonctionnant comme ça. C'est impossible.

Donc après, c’est un vrai parti-pris de dire : "bah non on aime se diversifier, on aime coller aux tendances aussi parce que les choses bougent vite". Même si les modèles qui ont 16 ans sont toujours au goût du jour, on n’en a enlevé aucun. Et en même temps, ça nous laisse une liberté et ça permet beaucoup beaucoup plus d’échanges que du self-service. On n’est vraiment pas sur du volume nous, on a aussi une vraie vocation à expliquer, à transmettre cette culture populaire lyonnaise.

Quelle est votre clientèle cible ?

Ça dépend de la saison. À la base notre clientèle, elle est Lyonnaise parce que si vous voulez dans les petits dictons lyonnais, il n’y a que les Lyonnais qui se reconnaissent. Typiquement, avec la clientèle étrangère il faut traduire, il faut expliquer, ce n’est pas inné. Le "Y" il n’y a que les Lyonnais que ça fait marrer ["on va y faire" au lieu de "on va le faire", ndlr].

Après si vous voulez, l’implantation du magasin dans une zone à forte fréquentation touristique en saison fait qu’immanquablement, on a des touristes. Ce n’est pas hyper instinctif pour un étranger de comprendre les subtilités du graphisme. Mais le but c’est vraiment de développer, travailler sur la clientèle lyonnaise. On a également beaucoup de Lyonnais qui sont expatriés et qui sont très très friands de la marque. Quand ils partent, ils ont envie de ramener un petit truc : pour les cadeaux de naissance, les cadeaux d’anniversaire, les choses comme ça.

Il y a aussi les entreprises qui accueillent des collaborateurs pendant un temps, ou pour quand les collaborateurs partent. Aussi quand les ados partent dans des familles à l’étranger. Enfin vous voyez, ce sont vraiment des schémas typiques où les clients ont le réflexe de la Tribu puisqu’ils se disent que forcément ils trouveront un truc.

On vous sent amoureuse de Lyon...

Je suis née à Lyon, j’ai fait mon école primaire collège à Fourvière, après je suis allée à St Exupéry au Château. Enfin, oui je suis très lyonnaise. J’ai beaucoup bougé pendant une dizaine d’années, mais j’ai grandi et j’ai fait mes études à Lyon et je suis toujours revenue à Lyon.

"Ce n’est pas un hasard si ça m’a inspiré cette marque, si ça m’inspire tellement de modèle, de création et de nouveauté.",

Carole Chollat

Esthétiquement déjà c’est une ville qui s’est beaucoup embellie ces 15 dernières années avec des réflexions de façades, des projets des berges. C’était quand même beaucoup plus gris et plus noire Lyon, il y a une dizaine d’années par exemple. Ça a beaucoup changé en 15 ans de temps et ça continue, ça se modernise. Après, il y a un art de vivre à la lyonnaise, et puis il y a des petites choses très attachantes, subtiles. En fait, les Lyonnais ils ne sont pas clinquants, ils ne sont pas très extravertis. Donc, de premier abord on peut les juger un petit peu froid, et un petit peu sur la réserve. Mais en fait, je pense que pour vraiment goûter Lyon, il faut aller dans un bouchon, un vrai et on comprend que les Lyonnais aiment le bien-vivre, ils aiment la convivialité, ils aiment le bien-bouffer. Après, il y a un côté aussi plus besogneux que les Marseillais. Le marseillais il va plus revendiquer le fare niente, le pastis, la siesta. Les Lyonnais, ils ont la vraie notion de la valeur du travail aussi, avec la tradition des soyeux. Ce n’est pas un état d’esprit hyper, hyper facile à saisir.

Il y a quelque chose dans les petits dictons : du bons sens universel, très terrien, très pragmatique. Et en même temps ce n’est vraiment pas sans rire, c’est railleur. Je trouve ça super drôle vous voyez. Un humour lyonnais, c’est un humour qui est un petit peu cynique mais jamais méchant, c’est l’esprit guignol. Ce n’est pas un hasard, si ça m’a inspiré cette marque, si ça m’inspire tellement de modèles, de créations et de nouveautés.

Quelle est la suite pour vous ?

J'ai contacté et travaillé sur un projet de licence avec la Ville de Lyon. Ils veulent mettre en valeur un peu le savoir-faire des artisans. Les Lyonnais avec des systèmes de collaboration entre la ville et eux. Dans des secteurs très variés, c’est un truc qui est plus ou moins dans les tuyaux.

Après, je dirai que des projets on en a tout le temps : on va travailler avec Rose [une autre artiste, ndlr] sur le développement de la marque reverso avec l’atelier Matiers. On va participer au Lyon braderie festival en tant que labellisé. Et après de toute façon c’est aussi cette gamme à la française : l’étendre. Quelque part, c’est un premier pied dans le made in France, on aimerait y aller de plus en plus. C’est un très bon accueil, quand les gens découvrent, ils accrochent. L’humour lyonnais c’est un bon hameçon, on a tous besoin de se marrer et d’avoir du second degré.