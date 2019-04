Trottinettes à Lyon, ces rares lieux où elles sont interdites

Partout en France, la législation concernant les trottinettes électriques est dans une zone grise. En attendant l'arrivée prochaine d’une loi sur la question, il n'existe que deux endroits où elles n'ont pas le droit de rouler à Lyon : les voies de tramway et les cimetières.

À Lyon, la présence de plus en plus nombreuse des trottinettes en libre service fait grincer quelques dents. Dans un espace public toujours plus contraint, plus de 5000 de ces deux-roues sont déployés à Lyon et elles pourraient être 8000 avant l'été. Pour autant, aucune législation ne s'applique à ces véhicules électriques. À Lyon, lors du vote de la charte de bonne conduite lors du conseil municipal du 25 mars dernier, la ville a demandé aux opérateurs de signer une liste d'engagement sans aucune valeur juridique.

Dans les faits, en attente de la loi LOM (loi d’orientation sur les mobilités) qui devrait, avant l'été, créer un cadre juridique pour les trottinettes électriques, leur circulation est interdite que dans deux endroits à Lyon : les voies de tramway et les cimetières. “La circulation à trottinette (avec ou sans moteur) est interdite sur les voies du tramway ainsi que dans les cimetières”, est-il écrit dans la réglementation locale. Concernant les trottoirs, comme pour les vélos, il est permis de circuler, mais à 6 km/h maximum, soit la vitesse d'un piéton.

Trottoirs toujours, la municipalité avait annoncé fin mars qu'un arrêté devait être pris prochainement pour interdire le stationnement des trottinettes. Texte dont on est toujours sans nouvelle.