Trompettiste et figure du Conservatoire de Lyon, Pierre Dutot est décédé

A l'âge de 75 ans, le trompettiste Pierre Dutot est décédé des suites d'une maladie. Durant 22 ans, il a été professeur au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon.

Il était l'une des figures du Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (CNSMD). Mardi, France Musique a révélé la disparition à 75 ans du trompettiste Pierre Dutot des suites d'une maladie.

Durand 22 ans, le musicien a transmis sa passion et son amour de la trompette classique à ses élèves du CNSMD. Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe chargée de la Culture, a réagi au décès du professeur renommé. "Toutes mes pensées à la famille de Pierre Dutot, ainsi qu'à celles et ceux qui l'ont côtoyé et aimé au CNSMD de Lyon."