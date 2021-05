Savoie : une nouvelle avalanche fait trois morts

Après Valloire, ce samedi midi, c’est autour de la commune de Villaroger d’être endeuillée par la disparition de trois randonneurs, emportés par une avalanche survenue dans l’après-midi dans le secteur du Mont-Pourri.

Peu après être intervenus sur la commune de Valloire où une avalanche avait fait quatre victimes sur les coups de midi, ce samedi, les gendarmes du PGHM ont été dépêchés au Mont-Pourri, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, où trois randonneurs venaient d’être emportés par une nouvelle coulée de neige. Sur place, les secouristes ont découvert deux corps sans vie et ont tenté de réanimer une troisième victime en arrêt cardiorespiratoire, sans succès rapporte Le Dauphiné Libéré.

Selon le quotidien, les victimes seraient trois trentenaires, deux hommes et une femme, qui appartenaient au club alpin français de Lons-le-Saunier, dans le Jura.

Leur disparition porte à sept le nombre de randonneurs et skieurs décédés dans des avalanches ce samedi 8 mai. Lundi 3 mai, cinq personnes avaient également été emportées dans deux coulées dans les Hautes-Alpes et en Isère.

Des conditions très instables

"Le redoux de ce samedi, qui fait suite à d’importantes chutes de neige sur les massifs de Savoie ces derniers jours, accentue fortement le risque d’avalanche", alerte le Préfet de la Savoie

Avant le week-end, la Préfecture avait déjà mis en garde contre un risque d’avalanche très élevé dans les Alpes. Météo-France avait également placé plusieurs départements de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance « avalanches » et le préfet appelait chacun "à la plus grande prudence dans la pratique des activités de montagne".

