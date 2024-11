Trois hommes, dont deux liés à l'ultradroite, arrêtés en possession de nombreuses armes dans le Rhône

Trois hommes, dont un père et son fils affiliés à l'ultradroite, ont été interpellés mercredi et de nombreuses armes à feu ont été saisies, a indiqué jeudi le parquet de Villefranche-sur-Saône.

Les trois individus ont été arrêtés à leur domicile à Thizy dans le Rhône, à Vienne, mais aussi dans la Loire, dans le cadre d'une enquête de la police judiciaire du Rhône, a précisé la procureure Laetitia Francart. Des perquisitions sur les lieux, ainsi que chez la mère d'un des trois à Villeurbanne, ont permis de saisir de nombreuses armes à feu, a-t-elle précisé.

Des armes de guerre

Selon une source policière, cet arsenal représente des dizaines d'armes de catégorie A - qui regroupe des armes de grande capacité et des armes de guerre, toutes interdites sauf autorisation particulière - et de catégorie B - qui nécessitent une autorisation.

Les trois hommes ont été placés en garde à vue et seront présentés vendredi à un juge dans le cadre d'une information judiciaire pour détention d'armes, a précisé Mme Francart. Parmi eux se trouve un père de 59 ans et son fils de 29 ans membre de la section rhodanienne d'Egalité et Réconciliation, selon la procureure

Cette association a été fondée en 2007 par l'essayiste d'extrême droite Alain Soral, qui a été condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine.

Lyon est l'une des places fortes de la mouvance de l'extrême droite radicale et compte entre 300 et 400 militants, selon les autorités locales. Plusieurs groupuscules locaux ont été dissous ces dernières années par le gouvernement, dont le groupe identitaire Les Remparts en juin dernier.