Travaux du tram T6 : plusieurs routes coupées à Lyon

En raison de travaux liés au futur tramway T6, plusieurs routes seront ponctuellement fermées à Lyon à partir du 15 avril.

Le tramway T6 entre Debourg et Hôpitaux Est devrait être mis en service fin 2019. En attendant, les travaux continuent et ceux de réalisation des enrobés de chaussée auront un impact sur certaines rues situées sur le tracé.

Ainsi, du 15 au 19 avril, le carrefour route de Vienne/ rue Henri Barbusse / rue Challemel Lacour sera fermé à la circulation.

Du 15 au 26 avril, sur l'avenue Debourg, rues Simon Fryd et Challemel Lacour, l'axe entre l'avenue Jean Jaurès et le boulevard de l'Artillerie sera fermé. Ainsi que les axes transversaux, rues Gouy et de l'Effort. Le carrefour de la rue de Gerland sera fermé seulement du 23 au 26 avril.

Du 23 au 29 avril, l'avenue général Frère sera fermée au nord du carrefour avec la rue Pierre Verger et le boulevard Edmond Michelet.

Enfin, la circulation sera à nouveau autorisée dès le 20 avril sur la rue Henri Barbusse qui était partiellement fermée tous les jours de 8h à 17h.

D'une longueur de 6,7 kilomètres, la ligne T6 se composera de 14 stations et devrait permettre de relier Deboug (T1) aux Hopitaux Est en 21 minutes.