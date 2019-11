Travaux de rénovation énergétique : attention aux arnaques à Lyon

Avec l'arrivée des jours plus froids, les démarcheurs se font parfois insistants pour vendre des travaux de rénovation énergétique. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes publie des avertissements pour éviter les fraudes et abus.

Chaque année, ce sont plus d'un million de foyers qui réalisent des travaux de rénovation énergétique. Ces derniers permettent parfois de faire des économies d'énergie, encore faut-il ne pas se faire avoir lorsque l'on signe un devis. En effet, certains démarcheurs ne reculent parfois devant rien pour décrocher des marchés. Aujourd'hui, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes publie des avertissements pour éviter les fraudes et abus.

Elle indique ainsi : "les services publics n’effectuent jamais de démarchage, par conséquent, aucun opérateur de rénovation énergétique ne peut prétendre être mandaté par l’État". La préfecture recommande de faire preuve de vigilance en cas de démarchage par téléphone ou à domicile : "Les services de l’État recommandent aux particuliers qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique de faire preuve de vigilance et de bon sens. Ils rappellent notamment de prendre le temps de comparer les devis, de s’informer sur les différentes entreprises avant de faire son choix et d’étudier les modalités de remboursement de manière détaillée en cas de financement des travaux par un prêt".

Être proactif

Dès lors, pour éviter les arnaques, il est impératif de faire réaliser un éventail de devis auprès de plusieurs professionnels et de ne pas signer un contrat sans avoir connaissance d'autres propositions commerciales. Certains démarcheurs peuvent tenter de verrouiller la vente le plus rapidement possible, dans ce cas là, mieux vaut temporiser et ne rien accepter. En cas de doute, il est préférable de raccrocher, puis de faire réaliser des devis directement auprès de professionnels. De manière générale, mieux vaut être proactif et faire les démarches personnellement plutôt que d'attendre d'être contacté. Pour toute question relative aux travaux ou pour effectuer des réclamations, il est possible de "prendre contact avec un conseiller FAIRE au 0 808 800 700 ou via le site www.faire.fr", selon la préfecture.