Travaux de Lyon Part-Dieu : un abonnement TCL - parking LPA

Pour permettre aux automobilistes qui travaillent à la Part-Dieu d'éviter les travaux dans le quartier, le Sytral et LPA lancent une offre regroupant place de stationnement à la Cité internationale et abonnement TCL.

En filigrane, cela ressemble presque à un aveu d'échec sur le manque de parc relais au nord de Tête d'Or. Le Sytral et Lyon Parc Auto s'associent pour proposer une offre groupée permettant pour 100 euros par mois d'obtenir un abonnement TCL et une place de stationnement dans le parking P0 de la Cité Internationale. Cette offre sera proposée jusqu'à la fin des travaux qui perturbent actuellement la circulation à la Part-Dieu et visent à encourager les automobilistes à poser leur voiture à la Cité Internationale, puis prendre les lignes de bus C1 ou C4.

Elle permet ainsi d'économiser 30 % sur un abonnement TCL et 62 % sur celui du prix de l'abonnement. Une offre pour les visiteurs occasionnels combinant ticket de transport en commun et parking devrait être également proposée ces prochaines semaines, sans qu'aucun prix ne soit encore mis en avant. Reste que faute de parc relais dans le secteur, ce type d'abonnement couplé aurait eu tout intérêt à être reconduit une fois que les travaux de la Part-Dieu finis, ce qui pour l'instant, ne semble pas être le cas.