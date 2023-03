Transavia lance deux nouvelles lignes vers la Turquie et l'Algérie depuis l'aéroport de Lyon

La compagnie aérienne Transavia ajoute deux nouvelles lignes à destination de la Turquie et de l'Algérie, au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

La compagnie aérienne à bas prix Transavia a annoncé ce lundi 27 mars le lancement de deux nouvelles lignes au départ de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry à destination d'Antalya en Turquie et Tiemcen en Algérie.

Les premiers vols seront commercialisés le 10 avril prochain à raison d'un vol par semaine, les lundis pour Antalya. Les billets sont proposés à partir de 89 € l'aller simple. D'autre part, les premiers vols à destination de la ville de Tlemcen seront commercialisés à partir du 5 juillet, à raison d'un vol par semaine, les mercredis. L'aller simple est accessible à partir de 70 euros.

Transavia poursuit le développement de son offre au départ de l'aéroport de Lyon en direction des villes et capitales européennes. "Nous sommes très heureux de proposer toujours plus de possibilités de voyages à nos clients du bassin lyonnais qui pourront rejoindre pas moins de 28 destinations cet été. Nous sommes très attachés à notre base lyonnaise et à notre partenaire de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry", salue Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial et marketing de Transavia France.

Des vols vers 12 pays

Arrivé en 2022 à l'aéroport de Lyon, Transavia étend son offre vers les pays du bassin méditerranéen pour l'été. A savoir, les routes en direction d'Istanbul, Dakar (Sénégal), Hurghada (Egypte), Béjaïa (Algérie), Constantine (Algérie) et Madère (Portugal). La filiale low-cost d'Air France permet aux Lyonnais de s'envoler vers 28 destinations internationales et 12 pays : Sénégal, Egypte, Israël, Grèce, Italie, Portugal, Maroc, Espagne, Tunisie, Turquie, Algérie, et Liban.