Trail d'Avenas, première sortie de la saison

Il lance la saison et est le premier dans le Beaujolais. Ça va piquer...

Bonne nouvelle, le temps sera ensoleillé dimanche 17 janvier. Moins bonne nouvelle (mais on s'en doutait un peu, on est en hiver, c'est le principe des saisons), il fera froid. Le terrain risque donc d'être gelé.

Selon les météos, les températures varient le matin entre 1°C au minimum, avec un ressenti à - 3°C (La Chaîne météo), 2°C, avec un ressenti à 0°C (Météo France) et 1°C , avec un ressenti à - 7°C, à 7h00 (Météo60).

Le ressenti, c'est le paramètre ultime à retenir. En cause : les rafales de vent venant de l'Ouest estimées entre 10 km/h et 30 km/h.

Pour sa 5e édition, le Trail d'Avenas amorce la saison. Sauf erreur, c'est le premier trail en Beaujolais. Trois parcours (en plus des deux courses enfants) sont organisés : 14 km pour 455 m D+, 22 km pour 856 m D+ et 33 km pour 1512 m D+.

Il faudra des jambes pour ce début de saison ! En 2020, dernière édition - juste avant le confinement (2021 annulation), le top 30 avait couru le 20 kilomètres à une moyenne de 11,15 km/h.

Aucune indication de parcours ("Hé non, ce sera surprise pour tout le monde" dixit les organisateurs) - avec, ceci étant dit, un passage par la croix de Rochefort, la croix Callet, le col du Fût et la Montagne des Aiguillettes -, aucune indication donc si ce n'est le dénivelé positif : 32,5 m/km pour le petit parcours, 38,9 m/km pour le moyen parcours et 45,8 m/km pour le grand parcours.

Courir comme un moine cistercien ?

En somme, rien de bien alpestre mais pour un début de saison... mais ça risque néanmoins de piquer un peu pour un 16 janvier !

Et ne cherchez pas, les moines cisterciens à l'origine de l'édification, au XIIe siècle, l'église Notre-Dame d'Avenas ne vous seront d'aucun secours.

La rage au ventre !

PS : à ce jour, il reste quelques dossards sur les 1 000 proposés >> ici.