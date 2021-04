Trail Asics SaintéLyon : ouverture des inscriptions le lundi 12 avril

Les inscriptions de l'édition 2021 de la SaintéLyon débutent le lundi 12 avril. La priorité sera faite aux personnes inscrites à la course de 2020, annulée à cause de la crise sanitaire.

Huit parcours différents de nuit, "65 % de sentiers et 35 % de bitume", en solo ou en équipe, dans un mois de novembre souvent synonyme de froid et parfois accompagné de neige, le Trail de la SaintéLyon reste une course emblématique de la région et de tout l'Hexagone. La 67e édition s'apprête à ouvrir les inscriptions ce lundi à 9 heures.

Les personnes qui se sont inscrites en 2020 seront prioritaires et pourront envoyer leur candidature en ligne dès la réception d'un mail de l'organisation. Comme chaque année, il y aura trois sessions d'inscriptions successives, avec des prix qui augmenteront légèrement. En solo, les coureurs de la première vague payeront 65 euros, les suivants 80 et pour les dossards restants ce sera 95 euros. Les prix fluctuent en fonction du format.

Les organisateurs de cette course, qui clôt la saison de Trail, espèrent une année pleine de réussites après une année 2019 particulièrement difficile en raison des conditions climatiques et celle de 2020 annulée suite à la crise de la Covid-19. "La Asics SaintéLyon 2021, dernier grand défi sportif de la saison, est porteuse d’espoir et d’une insouciance retrouvée". Rendez-vous le 27 novembre prochain.