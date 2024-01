Toute l’Auvergne-Rhône-Alpes maintenue en vigilance neige et verglas

Météo France maintient les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige et verglas vendredi 19 janvier. La vigilance orange a toutefois été rabaissée au niveau jaune dans les 7 départements où elle était en vigueur.

75 départements de l’Hexagone, dont la totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sont placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas vendredi 19 janvier. Dans la région, les chutes de neige se sont calmées dans la soirée et la nuit, en revanche le risque de verglas persiste sur le territoire, alors qu’un manteau blanc est tombé hier soir la majeure partie de l'Auvergne et l'ouest de Rhône-Alpes (Loire, Rhône, Ain et nord Isère) dès 300 m.

Les sept départements qui étaient en vigilance orange jeudi, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal, sont repassés au niveau de vigilance jaune, à l’instar de l’Allier, du Rhône, de l’Ain, de l’Ardèche et de la Drôme.