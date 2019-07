Tout ce qu'il faut savoir sur le feu d'artifice du 14 juillet à Lyon

Programme, horaires, périmètres interdits et accès : Lyon Capitale vous résume tout ce qu'il faut savoir avant d'aller admirer le feu d'artifice du 14 juillet à Lyon.

Le déroulé du feu d’artifice

Sans déroger à la tradition, le feu d’artifice sera tiré à 22h30 depuis la colline de Fourvière. Cette année, le spectacle aura des allures de "défilé de mode monumental" et prévoit 21 minutes de show avec 1 ouverture tricolore, 10 séquences, un pré-bouquet final et deux bouquets finaux. Un beau spectacle qui a coûté 82 506€ à la ville de Lyon, qui cette année a choisi la société vendéenne Jacques Couturier Organisation comme maître de cérémonie.

Alcool, pétards, carburant : ce qui est interdit ce week-end

Comme chaque année, la préfecture a pris un arrêté visant à restreindre la consommation et la vente d’alcool. Il vous sera impossible d’acheter une bouteille d’alcool entre 20h et 6h du matin, et la consommation sur la voie publique est interdite jusqu’à 4h du matin. Pour ce qui est des pétards, il est tout simplement interdit d’en acheter, d’en utiliser ou même d’en détenir. Enfin, la vente de récipients de carburant est également interdite pendant toute la durée des festivités.

Les périmètres interdits aux piétons et aux véhicules

Outre le périmètre proche du départ du feu d’artifice (place de Fourvière et montée Nicolas-de-Lange) qui sera interdit entre 22h30 et 23h, il est à noter que les parcs des Hauteurs ainsi que le jardin de Rosaire seront fermés, et ce jusqu’à lundi. Dans le centre de Lyon, la passerelle du Palais-de-Justice sera également fermée de 20h à 23h30, tout comme l’accès au bas-port de la Saône.

Du côté des véhicules, c’est une large partie du Vieux-Lyon qui sera interdite à la circulation de 19h à 1h du matin. Retrouvez le périmètre en détail.

Les lignes de bus détournées pour l'évènement

Si les métros lyonnais sont renforcés sur toute la journée, le réseau de bus TCL sera largement impacté par le déroulé des festivités. De nombreux bus adapteront leur trajet (C3, C9...) quand d’autre ne circuleront pas du tout pour la soirée (S1, S6). Enfin, le funiculaire fermera ses portes plus tôt qu’à l’accoutumée, à 20h au lieu de 22h. Retrouvez la liste des bus impactés.