13 et 14 juillet 2019 : programme des feux d'artifice à Lyon et autour

Ce week-end, la France célébrera le 14 juillet, jour de fête nationale. Zoom sur les feux d'artifice à Lyon et son agglomération prévus les 13 et 14 juillet 2019.

Au centre de Lyon, le mythique feu d'artifice tiré de Fourvière prendra, cette année, des allures de "défilé de mode monumentale" avec la Société Jacques Couturier Organisation à l'oeuvre. Il sera "non musical". Dans les 21 minutes de show, 10 séquences, un bouquet pré-final et deux bouquets finaux sont attendus. Le feu d'artifice débutera le 14 juillet à 22h30 et les quais de Saône, meilleur spot pour profiter du spectacle, seront très certainement pris d'assaut. Attention la sécurité sera renforcée et certains accès seront fermés.

L'agglomération de Lyon prendra, elle aussi, part aux festivités. Multitudes de feux d'artifices, de bals et d'animations rythmeront les journées du 13 et du 14 juillet.

Les feux d'artifice du 13 juillet 2019

Vaulx-en-Velin

La fête commencera le samedi 13 juillet à partir 18h30. Animations, stands de jeux, et possibilité de se restaurer. À 19h30 se déroulera un bal populaire animé par l'orchestre Verdolini, suivi à 22h30 d'un feu d'artifice sur le site du marché aux puces (2 rue Tita Coïs, à Vaulx-en-Velin).

Bron

Le traditionnel feu d'artifice de Bron aura lieu le 13 juillet à 22h30 à l'hippodrome de Parilly. Cette année, il sera sur le thème du rock. Il sera possible de stationner sur le parking de l'Université Lumière Lyon 2.

Saint Priest

Le feu d'artifice se tiendra le samedi 13 juillet à 22h30 dans le parc du Château.

Meyzieu

Les festivités débuteront le samedi 13 juillet à partir de 18h sur la promenade d'Herbens (Grand Large). Il y aura de multiples animations : manèges, musiciens de rue, maquillage, jeux en bois, initiation à la pétanque, etc, suivra le feu d'artifice à 22h45.

Oullins

Le feu d'artifice sera tiré le samedi 13 juillet à la tombée de la nuit (22h30-23h) du haut du parc Chabrières. Le parc sera interdit à la circulation et au stationnement dès 17h. Le boulevard Émile Zola sera piéton à cette occasion.

Décines

Comme à son habitude, la ville organise son événement le samedi 13 juillet "Bleu, Blanc Canal" pour célébrer la fête nationale sur les berges du Canal Jonage. Dès 15h30, des animations sont proposées : chamboule-tout, tire à la corde, mikado géant, etc. Le bal aura lieu jusqu'à 23h30 et le spectacle pyrotechnique à 22h30.

Brignais

Feu d'artifice sur le thème des dessins animés est prévu le samedi 13 juillet dans le parc de l'hôtel de ville à partir de 22h30.

Caluire-et-Cuire

Les festivités débuteront le samedi 13 juillet dès 21h30 avec une représentation de danse par la compagnie "Ruée des Arts". Le traditionnel feu d'artifice sera ensuite tiré à 22h30 sur l'esplanade de l'hôtel de ville.

Écully

Le samedi 13 juillet commenceront les réjouissances de la fête nationale sur la place de la Libération à partir de 19h30. Un spectacle sons et lumières accompagné de lasers et de pyrotechnie est prévu à 22h30. Le lendemain, le dimanche 14 juillet à 11h, élus et associations d'anciens combattants se réuniront pour la cérémonie officielle de la fête nationale devant le monument de la Victoire, place de la Libération.

Francheville

Dès 21h le 13 juillet, au Fort du Bruissin, l'orchestre Sopaloca assurera le spectacle avec un répertoire de musiques sud-américaines et tropicales et à 22h30 le feu d'artifice viendra illuminer le ciel.

Sainte-Foy-Lès-Lyon

Le samedi 13 juillet se tiendra un feu d'artifice à 19h autour du thème de "La chute du mur du Berlin". Animations musicales de 19h à 22h.

Tassin-la-Demi-Lune

Le samedi 13 juillet à 22h45 le feu d'artifice illuminera le ciel. La soirée se poursuivra à la caserne des pompiers pour le bal traditionnel (entrée payante).

Saint-Genis-Laval

Le programme du samedi 13 juillet débutera avec des animations gratuites à l'image de : jeux en bois, maquillages, sculpture sur ballon... suivi à 21h30 d'un spectacle de rue intitulé "Les fées Piro Circus" et du traditionnel feu d'artifice prévu à 22h30. Il sera tiré des terrasses du parc Beauregard et aura pour thème "la musique électro".

Dardilly

Un bal est organisé à 20h au Barriot le 13 juillet suivi d'un feu d'artifice à 22h30 au Paillet.

Collonges-au-Mont-d’Or

Au parc de la Jonchère, le samedi 13 juillet à partir de 20h, aura lieu le traditionnel rendez-vous des pompiers, suivi du feu d'artifice à 23h. Entrée gratuite.

Feyzin

Festivités le samedi 13 juillet dès 19h30 dans le parc de l'Europe. Jeux et animations pour les enfants, musiques dès 20h (Yllissa Maloya, Madalitso Band) et feu d'artifice à 22h30. Restauration et buvette assurées toute la soirée par l'association Acpf Portugais de Feyzin.

Mions

Rendez-vous à 18h30 le samedi 13 juillet pour le bal populaire sous la halle Louis Miachon. Feu d'artifice à 22h45 au stade de foot "Sonny Anderson".

Irigny

Feu d'artifice le samedi 13 juillet au parc Champvillard à partir de 22h.

Ceux qui seront tirés le 14 juillet

Pierre-Bénite

Dimanche 14 juillet, à partir de 13h Pierre Bénite organise une grande course de caisse à savon, rue Henri Brosse. À 18h a lieu la remise des prix au parc Manillier. À 19h30, un repas républicain est prévu sur inscription. De 21h à minuit se déroulera le bal et à 22h30 le fameux feu d'artifice du 14 juillet sera tiré.

Rillieux-La-Pape

Le 14 juillet, de 20h à minuit il y aura des animations, un bal animé par le groupe Five Seasons, jeux pour gagner des cadeaux, buvettes associatives. À 22h45 du côté de l'hôtel de ville sera tiré le feu d'artifice pour un quart d'heure de spectacle.

Circulation interdite de dimanche 14 juillet 17 heures au lundi 15 juillet 8 heures rue Bottet.

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Le dimanche 14 juillet, les festivités s’ouvriront par une retraite aux flambeaux à 21h30 place de la République suivi par le feu d’artifice à 22h30.