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Le Tour de France 2027 passera dans l’Ain. @Pexels

Tour de France 2027 : l’étape 100% aindinoise fera office de première explication pour les favoris

  • par Corentin Lucas
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    • Le Tour de France fera étape dans l’Ain le 11 juillet prochain, avec un départ du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes et une arrivée au sommet du Grand Colombier, synonyme de première grande explication en montagne.

    Ce qui n’était encore qu’une rumeur est désormais confirmé. Le 11 juillet prochain, le peloton de la Grande Boucle fera escale dans le département de l’Ain pour une étape 100% aindinoise. "Ce sera la première étape de montagne de ce Tour de France", a annoncé Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. L’emblématique Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes fera office de départ de la neuvième épreuve, pour le plus grand bonheur de son directeur, Emmanuel Visentin, qui s’est confié dans nos colonnes suite à cette annonce.

    Quatre ascensions avant le Grand Colombier

    Au long des 162 kilomètres, le peloton traversera la plaine de l’Ain, puis enchaîneront quatre ascensions, pour un total de plus de 3 750 mètres de dénivelé positif. Le col du Berthiand, la côte des Neyrolles, le col de Richemond et, pour finir, le Grand Colombier sont au programme. Sur leur route, les cyclistes passeront par Chalamont, Pont-d’Ain, Poncin, Hautecourt-Romanèche, Nantua, Ochiaz, Injoux, Artemare et Culoz.

    L’arrivée sera jugée au sommet du Grand Colombier, à 1 534 mètres d’altitude. Classé hors catégorie, ce col du massif du Jura constitue l’un des principaux défis de la journée. Son ascension finale, longue de 17,4 kilomètres à 7,1% de pente moyenne, comprend plusieurs passages dépassant les 10%.

    Pour l’Ain, cette étape représentera une aubaine pour le tourisme, et donc pour l’économie des acteurs du département.

    Lire aussi : Le Parc industriel de la Plaine de l’Ain se félicite de faire partie des 13 "sites clés en main" de l’État

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