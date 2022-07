Tour de France 2022 : abandon de Victor Lafay, le coureur lyonnais

Après plusieurs jours de souffrance, Victor Lafay a abandonné lors de la 13e étape du Tour de France vendredi 15 juillet entre Bourg d'Oisans en Isère et Saint-Etienne dans la Loire.

On avait salué son courage lors de la terrible étape alpestre du 14 juillet qui se terminait en haut de la mythique montée de l'Alpe d'Huez. Hélas, le coureur lyonnais Victor Lafay, épuisé après plusieurs jours de méforme physique, a finalement abandonné le Tour de France ce vendredi 15 juillet lors de l'étape qui se terminait à Saint-Etienne dans la Loire.

Le grimpeur de l'équipe Cofidis, vainqueur d'une étape montagneuse du Giro en 2021, avait terminé dernier de l'étape de l'Alpe d'Huez. Il avait affiché beaucoup de courage pour couper la ligne d'arrivée dans les délais dans la station de l'Oisans.

On pensait qu'il avait fait le plus dur avant l'étape dite de "plaine" entre Bourg d'Oisans et Saint-Etienne. Mais le scénario de course assez échevelé a poussé le peloton à rouler très vite une bonne partie de la journée et Victor Lafay n'a pas réussi à tenir les roues. Lâché, le Lyonnais a finalement abandonné.