Une compétition de tir sportif va réunir les meilleurs représentants régionaux au complexe d'Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire.

Environ 260 tireurs de la Ligue régionale (Rhône, Loire, Ain) ont rendez-vous ces samedi 11 et dimanche 12 janvier pour le championnat régional de tir sportif, sur le site d'Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire. Il s'agit du plus grand stand de tir indoor de France avec 9 000 m2. La compétition concerne l'épreuve du tir à 10 mètres à air comprimé. Les catégories cadets, juniors, adulateurs et seniors sont concernées.

"Les compétitions départementales et régionales sont un premier trait d’union entre le niveau local et le plus haut niveau à l’instar des JO de Paris où j’ai eu l’opportunité d’accompagner les équipes Paratir sur le plan médical", se réjouit François Chapuis, nouveau président de la Ligue de tir du Lyonnais.

Ce week-end est aussi l'occasion pour les tireurs de tenter de réaliser les minimas annuels afin de se qualifier aux championnats de France, qui auront lieu courant 2025 à Châteauroux au Centre national de tir sportif.

Lire aussi : Coup d'envoi de la saison de ski : dans quelles stations des Alpes se rendre ce week-end ?