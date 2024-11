Attention aux amateurs de sports d'hiver, vendredi 29 novembre signera le début de la saison de ski. Voici les six stations où dévaler les pistes ce week-end.

Les amateurs de glisse vont être ravis, le coup d'envoi de la saison de ski 2024, c'est pour ce week-end. Après s'être vue recouverte de flocons ces dernières semaines, c'est la station de Chamonix, en Haute-Savoie qui inaugurera la saison, avec une ouverture prévue vendredi 29 novembre.

Il faudra attendre le samedi pour dévaler les pistes de La Clusaz, l'Alpes d'Huez, Les 2 Alpes, Oz 3 300, et Villard-de-Lans.

Prochaines ouvertures

Si seulement six stations ouvriront leurs portes en Haute-Savoie et en Isère ce week-end, les autres ne devraient pas tarder à suivre le pas. Parmi les prochaines sur la liste, Courchevel et Montriond le 6 décembre, suivies de près par Châtel, Vaujany ou encore Chamrousse le 7 décembre.

Pour la station haut-savoyarde du Grand-Bornand, ou celle de Megève, il faudra encore patienter jusqu'au week-end du 14 décembre avant de chausser ses skis.

Liste complète ici

A lire aussi : Haute-Savoie : le "ski gathering" pour ceux qui n'aiment pas skier seuls