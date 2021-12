Tennis : ouverture de la billetterie pour la 3e édition de l’Open 6ème Sens de Lyon

Disputé dans le huis clos de la Halle Tony Garnier en début d’année, le tournoi de tennis féminin retrouvera du 26 février au 6 mars prochain le palais des Sports de Gerland pour sa 3e édition. La billetterie est ouverte depuis lundi pour assister à ce tournoi WTA 250.

Les billets pour assister au tournoi dont l’ambassadrice n’est autre que la joueuse lyonnaise Caroline Garcia sont disponibles de 5 à 38 euros selon les journées et les catégories de places. Un pass donnant accès aux phases finales, à partir des quarts, est également commercialisé de 34 à 89 euros et les personnes qui souhaitent assister à tout le tournoi peuvent toujours souscrire un pass complet, dont le prix est compris entre 65 et 159 euros sont les places.

La billetterie de l’Open 6ème Sens - Métropole de Lyon est ouverte ! 🎟 Billets à la journée, Pass Tournoi, Pass Phases Finales, offres licenciés… tous les passionnés de tennis trouveront leur bonheur ! 🎾 Réservez dès maintenant ici 👉 https://t.co/a1MektdYJJ @6emesensimmo pic.twitter.com/yfR0zn6OOn — Open 6ème Sens - Métropole de Lyon (@Open6emeSensML) December 6, 2021

