Tennis : le Lyonnais Giovanni Mpetshi-Perricard remporte Roland-Garros junior en double

Éliminé en demi-finale du simple de Roland-Garros junior, le jeune Lyonnais Giovanni Mpetshi-Perricard a su rebondir avec brio, ce samedi, pour s’imposer lors de la finale du double (7-5 - 6-2). Son partenaire n’est autre que son bourreau de la veille, le Français Arthur Fils.

Un titre de plus pour les juniors français à #RolandGarros ! @MpetshiG et @ArthurFils1 remportent le double garçons en battant le Belge Katz et l'Ukrainien Samofalov (7/5, 6/2). Le duo succède à la paire Bonzi/Halys, vainqueurs en 2014. pic.twitter.com/KFCJa40M9f

— FFT (@FFTennis) June 12, 2021