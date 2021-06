Tennis : le Lyonnais Giovanni Mpetshi-Perricard n'ira pas en finale de Roland-Garros juniors

Opposé à son coéquipier de double Arthur Fils, le Lyonnais Giovanni Mpetshi-Perricard s'est incliné en demi-finales de Roland-Garros juniors. Il a cédé en trois sets (3-6, 6-3, 7-6 [5]).

Les deux amis, partenaires d'entraînement et de double pour ce tournoi, ont livré un beau combat de 2h13. La fin de match très accrochée a toutefois tourné à l'avantage de Fils. Pourtant, Mpesthi-Perricard a mené 6-3, 3-1, et on le pensait bien parti pour tenter d'égaler la performance de la Lyonnaise Elsa Jacquemot, vainqueur des internationaux de France juniors en 2020.

Il jouera la finale du double

Il reste malgré tout encore en lice pour le double avec son tombeur du jour. Ils ont écarté la paire Nesterov-Bielinskyi en demi-finales ce vendredi après-midi (7-5, 6-2).