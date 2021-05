Tennis : le Grec Stéfanos Tsitsipas remporte le tournoi de Lyon

Le numéro cinq mondial, Stéfanos Tsitsipas, a tenu son rang, ce dimanche après-midi, en finale de l’Open parc Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’est imposé en deux sets (6-3 - 6-3) face au Britannique Cameron Norrie.

Invité surprise de la finale de l’ATP 250 de Lyon, le Britannique Cameron Norrie n’a pas résisté au numéro cinq mondial, Stéfanos Tsitsipas, ce dimanche après-midi au parc de la Tête d’Or. Après une belle semaine passée sur les courts de l’Open parc Auvergne-Rhône-Alpes, le 49e joueur mondial s’est incliné en deux sets (6-3 - 6-3). Le grec n’a pas traîné pour remporter son deuxième titre de la saison, un peu moins d’1h30 de jeu, à une semaine du début de Roland-Garros. Il succède au Français Benoit Paire au palmarès du tournoi.

Seventh heaven ☁️ The moment @steftsitsipas defeated Cameron Norrie for career title No.7 in Lyon. @OpenParcARA pic.twitter.com/l1lxPWl5z4 — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2021

Herbert et Mahut défaits en finale du double

Les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut se sont inclinés, un peu plus tôt dans la journée, en finale du double face à la paire Tim Pütz/ Hugo Nys. L’Allemand et le Monégasque se sont imposés en trois sets sur la terre lyonnaise (6-4 - 7-5 - 10-8).