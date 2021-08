Tennis : la Lyonnaise Caroline Garcia passe le 1er tour de l’US Open

Au 2e tour de l’US Open, la Lyonnaise Caroline Garcia affrontera la Kazakhe Elena Rybakina, 20e mondiale. (Photo de Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Au terme d’un combat renversant face à la Britannique Harriet Dart, la joueuse lyonnaise s’est imposée, lundi 30 août à New York, après avoir perdu la première manche.

Embarquée dans un match compliqué, qui semblait pourtant à sa portée sur le papier, Caroline Garcia a dû batailler face à la 151e mondiale pour se qualifier pour le second tour de l’US Open, lundi 30 août. Issue des qualifications, la Britannique Harriet Dart a malmené la 62e mondiale, lui prenant le premier set à l’issue d’un tie-break, 6-7 (6/8).

Au changement de côté, la joueuse lyonnaise a trouvé les ressources pour se remobiliser et finalement renverser le match en s’imposant 6-7 (6/8), 6-4, 6-2. Cette bonne mise en jambe et le gain de confiance qui en résulte ne lui seront pas de trop pour affronter la Kazakhe Elena Rybakina, 20e mondiale, au second tour du Grand Chelem américain.