Tempête à Lyon : des dégâts et des lignes TCL coupées

Les rafales qui soufflent depuis ce mercredi ont occasionné quelques dégâts dans la métropole de Lyon.

Le département du Rhône a été placé en vigilance orange “vent violent” ce mercredi et jusqu'à jeudi matin. Cette nuit, les rafales qui ont atteint les 100km/h ont fait des dégâts à Lyon, sans grands dommages pour le moment. Les platanes de la ville ont subi de plein fouet cette tempête et de nombreux branchages plus ou moins gros occasionnant des coupures de trafics sur plusieurs lignes du réseau TCL. Pour le moment, aucun blessé n'est à déplorer.