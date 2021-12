Téléthon : la Métropole de Lyon verse une subvention de plus de 8 000 euros

La Métropole de Lyon va verser cette année 8 161 euros à l'occasion du Téléthon 2021.



"La Métropole de Lyon rappelle qu’en triant leurs papiers tout au long de l’année, ses habitants permettent à l’Association Française contre les Myopathies (AFM) de recueillir des fonds pour faire progresser la recherche", explique la Métropole dans un communiqué.

Pour chaque tonne de papier collecté, la Métropole de Lyon reverse 0,50 euros à l'Association française contre les myopathies. Or, plus de 16 000 tonnes de papiers ont été collectés et recyclés lors de l'année 2020 dans la Métropole.

Cette année, une subvention de 8 161 euros sera ainsi reversée à l'association.

"Cette aide poursuit un double objectif : améliorer le tri des déchets et soutenir un projet solidaire. Cela s’inscrit dans la stratégie de gestion des déchets de la Métropole comme un moyen de sensibiliser les habitants au tri des déchets ménagers", poursuit la Métropole de Lyon.