TCL : tramway T6, une ligne de périphérie à Lyon

Le tram T6 entre Debourg et Hôpitaux Est-Pinel vient d'être inauguré ce vendredi. La nouvelle ligne de transport en commun de l’Est lyonnais devrait marquer un réel changement pour la périphérie.

Le nouveau tramway T6 circule enfin à Lyon. Cette ligne de périphérie traverse les 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon, pour faire progresser le réseau vers la toile, sans qu'il ne soit nécessaire de passer par le centre. "C’est une ligne emblématique de par son tracé en rocade, sans coupure et ajustée finement aux besoins de chacun, alliant confort, rapidité et déplacement", explique Fouziya Bouzerda, présidente du Sytral. On retrouve ainsi 14 stations, pour un trajet complet qui demandera 22 minutes de Debourg aux Hôpitaux.

Cette ligne bénéficie de correspondances avec 2 lignes de métro (B et D), 4 lignes de tram (T1, T2, T4 et T5) et 14 lignes de bus. Particularité : le carrefour au niveau de l’Avenue Rockefeller et du Boulevard Pinel a nécessité de nombreux travaux afin d’aménager une voie d’urgence. Ainsi, en cas de problème de circulation sur la ligne T2 direction Grange Blanche, elle pourra être déviée, passant par la voie du T6 afin d’emmener les voyageurs jusqu'au métro Mermoz.

"Un renouvellement urbain"

Pour Fouziya Bouzerda, cette ligne T6 incarne un "renouvellement urbain" et participe à la dynamique du Sud-est lyonnais. "La nouvelle application TCL, l’achat de tickets via son smartphone, le réseau attractif après minuit, la 4G dans le métro (…) le T6 fait partie de cette nouvelle dynamique qui répond aux demandes des citoyens" (lire aussi : Lyon TCL, il faut créer 5 comptes pour profiter de tous les services).

À l'occasion de ce lancement, le Sytral change de design de ses trams : les "emblèmes" du territoire orneront les rames (Pont Raymond Barre, Grand Hôtel Dieu, Grand Stade, Opéra, Fourvière etc). Prochain grand projet pour le tramway : le prolongement du T6 pour connecter les quartiers Gratte-Ciel, Grand Clément, jusqu'à la Doua d’ici 2025.