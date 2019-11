Lyon TCL : il faut créer 5 comptes pour profiter de tous les services

Le compte unique qui permet d'accéder à tous les services des transports en commun lyonnais, ce n'est pas pour maintenant. Si TCL multiplie les initiatives, l'utilisateur doit multiplier les comptes et applications pour y accéder.

Transport à la demande, boutique en ligne, offre de fidélité, ticket sur smartphone... TCL offre aujourd'hui un panel de service toujours plus varié. Mais cet empilement de couches commence à mettre en lumière deux défauts : pour pouvoir y accéder, il faut télécharger plusieurs applications et créer à chaque fois un nouveau compte. Il n'existe pas encore d'identifiant unique pour profiter de l'ensemble des services de TCL (ou d'application qui réunit tout).

Quand il faut refaire un compte tcl.fr

Ainsi, depuis fin octobre, un nouveau site tcl.fr a été lancé. Pour accéder à son espace avec ses lignes favorites : il faut créer un compte. Pire, les identifiants créés avant le 24 octobre 2019 ne sont plus actifs et il est nécessaire de recréer un compte. En parallèle, pour profiter des infos voyageurs et trajet, il est nécessaire de télécharger l'application TCL, celle qui en théorie devrait être le portail d'entrée vers tous les services, tout comme le site tcl.fr, ce qui n'est pas le cas.

L'agence en ligne e-tecely, pour gérer son abonnement et recharger sa carte, demande également la création d'un autre compte. Il n'est pas possible de s'identifier avec celui créé sur tcl.fr. Même constat avec l'offre de fidélité. Pour bénéficier du ticket sur smartphone : il faut là aussi ouvrir un nouveau compte et télécharger une autre application, le transport à la demande avec Padam : même rengaine.

5 + 3

Dès lors, pour bénéficier du panel de services, il faut donc cinq comptes différents et télécharger trois applications (TCL, E-ticket, TCL MI-Plaine pour le transport à la demande).

Face à des pages qui leur proposent de s'inscrire ou se connecter, les utilisateurs peuvent se retrouver perdus et ne pas savoir pourquoi leurs identifiants habituels ne fonctionnent pas. Vient alors ce petit moment de doute devant identifiant : "oui, mais lesquels ?". La solution de simplicité serait d'utiliser le même mail et le même mot de passe pour l'ensemble des services, ce qui serait contraire à l'une des premières règles d'hygiènes numériques : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, un mot de passe par service, quel qu'il soit (valable également pour ses boites mail, réseaux sociaux...). Faute d'un identifiant unique, si l'on souhaite réaliser un changement d'adresse, il faudra le faire autant de fois que nécessaire, pour la simplicité, on repassera.