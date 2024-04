Les écrans de publicité s'éteignent ce lundi 1er avril et vont être retirés du réseau TCL dans la métropole de Lyon.

"Ce n'est pas un poisson", a précisé le président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, Bruno Bernard, sur son compte X (ex-Twitter). Promesse de campagne et officialisée le 8 février dernier, la suppression des écrans publicitaires numériques sur le réseau TCL dans la Métropole de Lyon est actée ce lundi 1er avril.

La redevance augmente malgré tout

Les écrans sont tous éteints dès aujourd'hui avant leur retrait au fur et à mesure par l'opérateur Clear Channel devenu Cityz Media. Cette mesure a été intégrée dans le nouveau contrat qui lie Syral Mobilités et l'opérateur qui doit permettre à terme de réduire de 25 % la publicité sur le réseau TCL.

La publicité sera complètement retirée des stations du métro A Foch, Gratte-Ciel, République et Flachet, qui doivent être rénovées. "C’est quand même beaucoup plus chouette et sympa d’avoir de l’art dans nos stations de métro, que de la publicité", expliquait Bruno Bernard en février. Ce nouveau contrat doit par ailleurs permettre de réduire la consommation énergétique de 49 %, du fait du retrait de ces écrans, mais aussi de l’extinction définitive de l'ensemble des mobiliers rétro éclairés sur le réseau.

Lire aussi : À Lyon, les écrans publicitaires disparaîtront du métro le 1er avril

La redevance perçue par Sytral Mobilités, qui représente 0,5% de son budget de 1 milliard d’euros, va malgré tout augmenter de 1 million d’euros. Le contrat négocié avec Cityz Media, qui a "largement remporté" l’appel à concurrence qui l’opposait à Métrobus, garanti 34,6 millions d’euros minimums à l’autorité organisatrice des transports en commun. Soit une redevance de 4,9 millions d’euros par an. Le précédent contrat garantissait quant à lui 33,5 millions d’euros à Sytral Mobilités.