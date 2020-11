TCL à Lyon : pas de métro B après 21h presque tous les soirs du mois de décembre

La ligne B du métro lyonnais sera automatique dès le printemps 2021. D'ici-là, les travaux continuent. La ligne sera fermée après 21h à de nombreuses reprises les soirs du mois de décembre.

"Les nouvelles rames, dont l’exploitation se fera progressivement en pilotage automatique intégral dès le printemps 2021, permettront d’augmenter la fréquence et la capacité de la ligne", expliquent les TCL.

D'ici-là, les travaux s'intensifient. Le métro B ne fonctionnera pas de nombreuses soirées au mois de décembre. "Au regard de l’actuel confinement et du couvre-feu annoncé au 15 décembre dès 21h, la ligne B fermera plus tôt du lundi au samedi inclus pour permettre aux entreprises d’avancer sur le chantier et les essais", poursuivent les TCL. Fermeture donc du lundi au samedi soir jusqu'au 22 décembre.

Derniers départs ligne B :

Oullins vers Charpennes à 21h25

à 21h25 Charpennes vers Oullins à 21h15

Des bus relais sont mis à votre disposition et desservent les stations situées entre Charpennes et Gare d'Oullins, toutes les 15 minutes.

