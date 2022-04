Keolis, en charge de l'exploitation du réseau TCL à Lyon, a annoncé une opération de maintenance sur plusieurs lignes de tramways en soirée la semaine prochaine. Les lignes T3 et T7 sont notamment concernées. Les détails.

Nouvelle opération de maintenance sur le réseau TCL. C'est au tour des lignes de tramways T3 et T7 d'être immobilisés. La ligne Rhône Express est également concernée. En cause : "des travaux d’entretien sur les systèmes d’aiguillage, et des opérations d’élagage et de signalisation seront ainsi réalisés sur les infrastructures" des lignes.

Le tramway T3, sera donc coupé du lundi 25 avril au jeudi 28 avril, à partir de 21 heures.

Les voyageurs pourront tout de même compter sur des bus relais qui circuleront en deux parties. "De Part-Dieu Villette à Vaulx-en-Velin La Soie, puis de Vaulx-en-Velin La Soie à Meyzieu les Panettes" détaille un communiqué des TCL. Ils desserviront tous les arrêts de la ligne T3, avec une fréquence de 15 minutes.

Premier départ à Part-Dieu Villette direction Meyzieu les Panettes : 22 heures.

Dernier départ à Part-Dieu Villette direction Meyzieu les Panettes : 0h31

Premier départ Meyzieu les Panettes direction Part-Dieu Villette: 21h22

Dernier départ Meyzieu les Panettes direction Part-Dieu Villette : 23h41

La ligne du tramway T7 sera également en arrêt d'exploitation du lundi 25 avril au jeudi 28 avril, à partir de 21h15.

Dans son communiqué, TCL indique que "les voyageurs sont invités à se reporter sur les bus relais de la ligne T3".

Le Rhône Express également concerné

Outre les lignes T3 et T7, ces travaux d'exploitation concernent également le Rhône Express.

La ligne du Rhône Express sera, elle aussi, coupée, du lundi 25 avril au jeudi 28 avril, à partir de 21h30.

Là aussi, le réseau souhaite assurer la continuité du service. "Des cars assureront un service de substitution en rotation entre les stations Part-Dieu Villette, Vaulx-en-Velin La Soie et Saint Exupéry, de 21h30 à minuit". Mais ça n'est pas tout. "Pour assurer la desserte de Meyzieu, des taxis seront mis à disposition des voyageurs (uniquement sur réservation, au 04 72 69 02 87)", explique les TCL.