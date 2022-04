À Lyon, la Région se dote d'une maison régionale des sports dans le quartier de Gerland

Installée aux Jardins du LOU à Lyon, la maison régionale des sports a pour objectif d'accueillir les acteurs du sport en Auvergne-Rhône-Alpes. Un lieu unique dans la région qui s'étend sur 1800 m2 pour regrouper les ligues, les fédérations et les comités dans les même locaux. L'espace a été inauguré mercredi 20 avril.

Une zone d'accueil, un bâtiment moderne et des bureaux pour accueillir les acteurs du sport. La maison régionale des sports a été inaugurée mercredi 20 avril à Lyon en présence du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. L'espace, idéalement situé dans les jardins du LOU à côté du Stade de Gerland, mesure près de 1 800 m2 et va permettre de fédérer tous les acteurs du sport régional en un seul lieu. Financé à hauteur de 12 millions d’euros par la Région, le complexe sera mis à disposition des fédérations sportives, du CROS (Comité Régionale Olympique et Sportif) et aux CREPS de la région(Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives).

Au total, 22 ligues et comités sportifs vont bénéficier de locaux flambant neufs. L'espace est également composé d'une maison régionale de la performance pour les CREPS de Vichy et d'Ardèche, soit un endroit où les sportifs membres des "cellules haut-niveau" pourront être accompagnés et suivis. Autre nouveauté : il comprend aussi le siège du CROS, qui est directement transféré sur place. En clair, ces nouveaux locaux auront vocation à accueillir une importante diversité d’acteurs du sport de la région Aura. Une sorte de pôle sportif dans la capitale de la région pour permettre au mouvement sportif de se développer davantage.

"Nous sommes la grande région du sport"

Aux côtés des représentants des fédérations sportives, du président du LOU et de la vice-championne olympique de snowboardcross, Laurent Wauquiez a souligné l'importance de ce projet. "Tous ces acteurs méritaient un lieu unique qui leur était dédié. C’est ce que nous avons fait avec cette Maison Régionale des Sports. Elle incarnera bien combien nous sommes la grande région du sport, dans toute sa diversité : amateur comme professionnel, valide et handisport. C’est un lieu dans lequel nos fédérations pourront travailler ensemble, dans lequel nos athlètes pourront se retrouver. Un lieu pour eux parce qu’ils le méritent", a déclaré Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.