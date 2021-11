TCL à Lyon : le métro B de nouveau à l’arrêt certains soirs de novembre

Du 1er novembre au 2 décembre, le métro B qui relie Charpennes et la gare d'Oullins ne fonctionnera pas certains soirs de la semaine, afin de permettre aux travaux d’automatisation de la ligne de se poursuivre. Des bus relais sont mis en place.

Dès 21h15 du lundi au jeudi, à partir de ce lundi 1er novembre, le métro B ne circulera plus en soirée à Lyon. Du 1er novembre au 2 décembre, les voyageurs devront emprunter des bus relais pour rejoindre les différents arrêts de la ligne qui va de la gare d'Oullins à Charpennes. Le dernier départ à Charpennes aura lieu à 21h15 et celui de la gare d'Oullins s’effectuera à 21h25. Des bus relais sont donc mis en place à partir de 21h18 à Charpennes et 21h32 à Oullins.

L'automatisation de ligne d'ici fin 2021

Les perturbations que connait le métro B depuis plusieurs mois sont directement liées aux travaux d’automatisation de la ligne. "Les nouvelles rames, dont l’exploitation se fera progressivement en pilotage automatique intégral fin 2021, permettront d’augmenter la fréquence et la capacité de la ligne", précise le Sytral.

Pour rappel, cette même ligne B du métro lyonnais sera prolongée d'ici 2023 à Saint-Genis-Laval. Le creusement du tunnel, amorcé en 2019, s'est achevé le 12 mai dernier.

Les nouvelles stations desserviront les communes d'Oullins, de Pierre Bénite et de Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon. Le terminus de la ligne, jusqu'à maintenant situé à Gare d'Oullins, sera Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud. Le centre hospitalier et le campus universitaire seront donc reliés directement à Charpennes.

Plus d'informations sur les bus relais ici.