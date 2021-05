TCL à Lyon : le tunnelier a terminé de creuser le prolongement du métro B

Un an et demi après son départ de Saint-Genis-Laval, le tunnelier chargé de relier cette commune à Oullins vient de terminer son ouvrage en raccordant les stations Gare d’Oullins et Oullins Centre.

Un an et demi après son départ de Saint-Genis-Laval, le tunnelier Coline a terminé ce lundi 17 mai son gigantesque ouvrage en reliant la future station de métro Oullins Centre à la Gare d’Oullins, l’actuel terminus du Métro B. Au total, il aura creusé 2,4 km de tunnel et « excavé environ 400 000 tonnes de matériaux » annonce le Sytral.

Environ 5 mois pour démonter le tunnelier

Désormais, la compagnie en charge du creusement va devoir démonter l'imposante machine de 2 200 tonnes. Une opération qui doit commencer la semaine prochaine et se poursuivre « 24h/24 » jusqu’au mois de septembre, précise la société de transport. « Après son nettoyage complet, le train-usine sera préparé pour le recul des remorques. Puis, durant un mois, ces remorques seront lentement tractées en arrière en direction du puits d’attaque [situé à Saint-Genis-Laval, NDLR] », détaille le Sytral dans un communiqué.

🚇 Coline est arrivée au puits Orsel ! Le tunnelier a achevé le creusement du tunnel !

Les stations Gare d’Oullins et Oullins Centre sont désormais reliées ! 💪 ➡️ 2,4km creusés

➡️ 1 250 anneaux posés

➡️ 163 000 m3 de matériaux excavés pic.twitter.com/deeF6KJzIH — Prolongement du métro B (@ProlongMetroB) May 17, 2021

La pose des voies prévue en fin d’année

La construction des nouvelles stations "Oullins Centre" et "Saint-Genis-laval Hôpitaux Sud" avance bien et les travaux de génie sont entrés dans leur « dernière ligne droite ». Le Sytral précise que la pose des voies ferrées débutera « d’ici la fin de l’année ». La mise en service du prolongement du Métro B est quant à elle prévue pour fin 2023.

