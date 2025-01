L'OL se déplace à Brest, coup d'envoi du match à 17 heures

L'OL affronte Brest ce samedi en fin d'après-midi. Un match attendu qui pourrait confirmer l'avance du club lyonnais sur Nice, 6e au classement.



La 17e journée de championnat oppose l'Olympique Lyonnais à Brest. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17 heures au stade Francis Le Blé de Brest. Cinquièmes au classement et au coude à coude avec le LOSC, les Lyonnais comptent sur une victoire pour se rapprocher du podium.

Les Gones affichent 28 points au compteur, contre 31 pour Monaco en troisième position. Une neuvième victoire de l'OL pourrait consolider la position de l'OL et leur permettre de convoiter la 4e place, après le nul concédé par Lille contre Auxerre ce vendredi.

Lire aussi : Olympique lyonnais : les sanctions confirmées en appel par la DNCG

La dernière rencontre entre Brest et Lyon, le 14 avril 2024, s'était soldée par une victoire des Gones, sur un score de quatre buts à trois.

Une rencontre sans Matić et Caqueret

Pour ce match décisif, le coach Pierre Sage devra se passer de Nemanja Matić, malade, et de Maxence Caqueret, en instance de départ à Côme, en plus des absences attendues d'Adryelson, Paul Akoukou et Wilfried Zaha. Nicolas Tagliafico et Mahamadou Diawara réintègrent, eux, le groupe.

La rencontre sera diffusée sur beIN Sports, et plus précisément sur le canal 1.