"Sun trip" : Lyon, point de départ d'un tour d'Europe en vélos solaires

Une trentaine de personnes ont démarré de l'Hôtel de ville de Lyon ce mardi le "Sun Trip". A bord de vélos solaires, les participants s'élancent dans un vaste parcours de 10 000 kilomètres à travers l'Europe, avec comme première étape Bruxelles.

"C'est comme un Vendée Globe, mais sur terre", résume M. Bailly, organisateur de l'événement. Pour cette 6ème édition de l'épreuve sportive, les compétiteurs embarquent pour un périple à vélo de 3 mois et traverseront plus de 30 pays européens. Ils auront pour seule obligation de passer cinq "checkpoints", à Riga (Lettonie), Constanta (Roumanie), le col du Passo Stelvio (Italie), le mont Veleta (Espagne) et Porto (Portugal).

Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, en tant que grand amateur de cyclisme, a tenu lui-aussi à saluer une initiative alliant "effort physique" et "noblesse des sentiments défendus". Ce voyage touristique, qui allie donc épreuve sportive et acte militant en faveur de l'écologie, se veut également inclusif. Grâce à l'assistance électrique, qui permet de parcourir plus de 300 kilomètres par jour, les personnes âgées et handicapées sont nombreuses au départ.