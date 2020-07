Sud de Lyon : tout juste élu, un maire place sa commune en état d’urgence climatique

Christophe Bouvier, élu maire de la commune de Chasse-sur-Rhône par les conseillers municipaux ce samedi 4 juillet, a déclaré l’état d’urgence climatique.

L’une des premières décisions du nouveau maire de Chasse-sur-Rhône, Christophe Bouvier, a été de déclarer l’état d’urgence climatique sur le territoire de sa commune. Pour Christophe Bouvier, élu avec le soutien du Parti Socialiste, d’Europe Ecologie Les Verts et la France Insoumise, cette décision n’est pas uniquement symbolique, "Toutes les décisions que nous allons prendre, toutes les politiques publiques que nous allons lancer, seront prises à l’aune de leurs conséquences sur l’environnement et les plus fragiles d’entre nous" explique-t-il dans un communiqué.

La municipalité a pris plusieurs engagements pour le mandat à venir, la neutralité carbone sur son territoire d’ici 2030, un plan d’urgence de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la systématisation d’un processus d’études d’impact climatique, une politique d’achat donnant la priorité aux entreprises écologiquement responsables et la mise en place d’un conseil d’urgence citoyen.