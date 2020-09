À l’occasion de la comparution de l’auteur de lettres d’insultes racistes, le maire de Givors s'est adressé au Président du tribunal correctionnel. Il salue le travail de la justice et de la police et relève la situation de précarité du prévenu.

L’auteur de la lettre de menaces et d’insultes racistes destinées au maire de Givors a été condamné ce vendredi à un an de prison, dont six mois ferme. Mohamed Boudjellaba a adressé le jour même un courrier au Président du tribunal correctionnel pour "saluer le travail des forces de police et de justice qui ont mené si rapidement un travail remarquable pour réunir, en deux semaines seulement, toutes les conditions nécessaires à une audience et à un jugement".

Le maire de Givors raconte également avoir pris connaissance de la situation d’isolement et de précarité du sexagénaire à l’origine de la lettre. Il explique que cela n’excuse rien, mais aussi la nécessité d’en prendre acte, "car les fortes inégalités et la misère sociale contribuent à créer des barrières entre les citoyens et à les monter les uns contre les autres".