Sud de Lyon : l’auteur de la lettre raciste adressée au maire de Givors condamné

Le 21 août, le nouveau maire de Givors, Mohamed Boudjellaba, avait reçu un courrier rempli d’insultes racistes et de menaces. L’auteur a été condamné en comparution immédiate, ce vendredi 4 septembre, à un an de prison, dont 6 mois avec sursis.

Le tribunal de Grande Instance de Lyon a suivi les réquisitions du procureur en condamnant l’auteur de la lettre d’insultes et de menaces à un an de prison, dont 6 mois avec sursis. Il pourra substituer la peine de prison ferme par une surveillance via bracelet électronique, il devra en outre recevoir des soins et suivre un stage de citoyenneté.

France 3 révèle qu’à la barre le sexagénaire a admis être l’auteur de plusieurs courriers de mêmes natures, notamment adressés à Brigitte Macron et au Premier ministre Jean Castex. Une habitante de Givors en avait reçu une en 2018. C’est elle qui a permis à la police d’identifier l’auteur. La jeune femme a reconnu l’écriture de la lettre, rendue publique par le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba.