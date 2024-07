Du 1er au 31 août, le stationnement devient gratuit sur la majorité des places à Lyon, en dehors des zones les plus fréquentées.

En plus des départs en vacances qui libèrent de nombreuses places, stationner dans Lyon sera gratuit en août. Dès ce mercredi, 40 968 places seront ainsi disponibles en libre accès dans toute la ville. Un message d'information sera affiché sur les écrans des horodateurs des rues concernées ainsi que sur l'application mobile Flowbird.

Quelques cas particuliers

Le stationnement restera toutefois payant dans les rues les plus fréquentées de la capitale des Gaules. Notamment "pour répondre aux besoins de rotations et freiner l'immobilisation de longue durée", explique la Ville. Cela concerne notamment 6 240 places dans les quartiers Presqu'île, Vieux Lyon, Vaise et Croix-Rousse. Quelques grands axes comme les cours Lafayette, Gambetta, Vitton et l'avenue du Maréchal Foch seront eux aussi payants.

En revanche, cela ne concerne par les détenteurs de la vignette résident et les titulaires d'un droit professionnel artisan-commerçant. Ceux-ci pourront se garer gratuitement partout sauf sur les axes situés en dehors du secteur résidentiel.

