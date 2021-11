"Soupe en scène" : à Lyon, un festival caritatif et gastronomique pour aider les plus précaires

Évènement caritatif organisé depuis neuf ans, Soupe en scène reverse ses fonds à l'association Notre Dame des Sans Abris et se tiendra les 12 et 13 novembre.

L’événement "Soupe en Scène" revient pour une 9ème édition les 12 et 13 novembre sur la place de la République (2e). Organisé par l’association Envie d’un Sourire et fondée par le Chef Fabrice Bonnot, l'évènement va récolter des fonds au profit du Foyer de Notre-Dame des Sans-Abri. Le chef Fabrice Bonnot, avec nombreux bénévoles, cuisiniers et artistes vont animer cet événement caritatif.

Les visiteurs pourront assister à des performances culinaires, des animations artistiques et des concerts gratuits (Eve Angeli, Jovan, Victoria Sio, tremplin de jeunes talents...), pour sensibiliser à la cause des plus démunis.